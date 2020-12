ONU: APPROFONDIMENTO sulla Storica Declassificazione della Cannabis del 2 dicembre 2020

123 Visualizzazione Totali, 9 Visualizzazioni di Oggi

Dopo 60 anni di status quo, 3 anni di revisione scientifica da parte dell’OMS e 2 anni di discussioni diplomatiche, oggi, le Nazioni Unite hanno finalmente ritirato la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica, pur lasciandola nella tabella I, quindi sotto controllo internazionale.

La cannabis e le sostanze correlate alla cannabis sono da molti anni incluse nelle schede della Convenzione sugli stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 (Tabella I e IV: cannabis e resina di cannabis; Tabella I: estratti e tinture di cannabis), nonché negli elenchi della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (Tabella I: tetraidrocannabinolo (sei isomeri di delta-9- tetraidrocannabinolo); Tabella II: dronabinol e suoi stereoisomeri (delta-9-tetraidrocannabinolo)).

Con uno storico voto di 27 favorevoli, 25 contrari e un’astensione, le Nazioni Unite il 2 dicembre 2020 hanno compiuto il passo coraggioso di rimuovere la cannabis dalla Tabella IV del trattato della Convenzione sulle droghe del 1961, seguendo ed approvando la Risoluzione 5.1 dell’OMS, 6 decenni dopo la sua collocazione, riconoscendo il valore terapeutico di questa pianta medicinale secolare e non considerandola più come “Particolarmente suscettibile di abusi e di produrre effetti negativi.” Il voto ha fatto seguito a una valutazione scientifica indipendente intrapresa da alcuni dei maggiori esperti mondiali, convocata dall’OMS nel 2017-2018 , in cui sono state esaminate prove e testimonianze da tutti gli angoli del mondo.

La mossa è ancora più importante se si considera che la cannabis è stata inserita nella Tabella IV senza essere mai stata soggetta ad alcuna valutazione scientifica. Il Programma IV per la cannabis è una reliquia delle leggi internazionali più estreme sulla droga ereditate dalla morale degli anni ’50 ed è rappresentativo di sistemi di valori a lungo screditati legati al razzismo, all’intolleranza, alla mancanza di rispetto per le popolazioni e le culture indigene che erano il segno distintivo dell’età coloniale.

L’OMS ha l’esclusiva responsabilità nel trattato di emettere queste raccomandazioni: il voto di oggi dei governi riuniti all’ONU è stato richiesto per convertirle nel diritto internazionale. La rimozione dalla Tabella IV è, quindi, una notizia fenomenale per milioni di pazienti in tutto il mondo e una vittoria storica della scienza sulla politica .

Oltre alla rimozione dalla Tabella IV, oltre le nostre aspettative, l’OMS ha proposto un piano ambizioso per armonizzare e incorporare la flessibilità nel quadro del trattato per l’accesso e la disponibilità di medicinali a base di cannabis. L’OMS ha cercato di creare spazio affinché i governi potessero adattare le loro politiche nazionali alle loro esigenze.

La cannabis e la resina di cannabis verranno di conseguenza eliminate dall’Allegato IV della Convenzione del 1961. Però rimangono nella Tabella I della Convenzione del 1961 e quindi rimangono soggette a tutti i livelli di controllo della Convenzione del 1961.

Dopo il voto, alcuni paesi hanno rilasciato dichiarazioni sulle loro posizioni:

L’Ecuador ha sostenuto tutte le raccomandazioni dell’OMS e ha esortato che la produzione, la vendita e l’uso di cannabis hanno “un quadro normativo che garantisce buone pratiche, qualità, innovazione e sviluppo della ricerca”.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno votato per rimuovere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica pur mantenendoli nella Tabella I, dicendo che è “coerente con la scienza che dimostra che mentre è stato sviluppato un terapeutico derivato dalla cannabis sicuro ed efficace, la cannabis stessa continua a farlo. pongono rischi significativi per la salute pubblica e dovrebbero continuare a essere controllati secondo le convenzioni internazionali sul controllo della droga ”.

Votando contro, il Cile ha sostenuto , tra le altre cose, che “esiste una relazione diretta tra l’uso di cannabis e maggiori possibilità di soffrire di depressione, deficit cognitivo, ansia, sintomi psicotici, tra gli altri”, mentre il Giappone ha affermato che l’uso non medico della pianta “potrebbe dar luogo a impatti sanitari e sociali negativi, soprattutto tra i giovani”.

Un’ultima raccomandazione sul CBD non ha ricevuto l’approvazione, lasciando la sostanza non programmata ed al di fuori dei controlli del trattato.

Queste modifiche al diritto internazionale avranno effetto dopo che ogni governo avrà ricevuto la propria notifica ufficiale dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Nel caso in cui un paese contesti il ​​voto, ritarderebbe l’entrata in vigore della decisione a marzo 2021, il che servirebbe solo a rafforzare il carattere storico di questo insieme di decisioni poiché la Convenzione Unica è stata adottata a New York 60 anni prima , al giorno 30 marzo 1961.