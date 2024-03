Onana, un sostenitore gli urla, le parole: «Forza Ac Milan» #NEWS #Intervista. La risPOSTa dell’ex Internazionale F.C. fa infuriare i fans – #NEWS

3 Mar 2024, 16:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Onana, un tifoso gli urla: «Forza Milan». La risposta dell’ex Internazionale fa infuriare i tifosi leoni nerazzurri. Il VIDEO dell’episodio del camerunese

Sta facendo il giro del web un video con protagonista André Onana. Il portiere del Manchester United viene ripreso da un tifoso, il quale da dietro la porta difesa dal camerunese gli urla: «Forza Milan!» e poi: «Internazionale Merda».

Ahah pic.twitter.com/LImCjumYDF — ‏ّ (@El_Principe22_) March 2, 2024

L’ex portiere nerazzurro non risponde, ma si rivolge al tifoso accennando un sorriso mentre stava bevendo in un momento di pausa dalla partita. Come la prenderanno i tifosi interisti?

