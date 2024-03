Onana racconta, le parole: «Ho passato momenti complessi, all’Internazionale F.C. ho imparato una lezione» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 16:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il portiere del Manchester United, André Onana, si è espresso così sulla sua stagione negativa, tornando sullo scorso anno all’Internazionale

Internazionalevistato dal The Independent, André Onana si sofferma sulla sua stagione al Manchester United e le difficoltà attraversate, poi ricorda anche la sua avventura all’Internazionale dello scorso anno.

MOMENTO DIFFICILE – «So il portiere che sono. Mi ci sono voluti sei o sette mesi solo per sentirmi bene. È stato un momento difficile per me. Adesso mi sento un po’ meglio perché era tutto nuovo, era difficile per me sentirmi a casa per tanti motivi, in un paese nuovo».

SO IL PORTIERE CHE SONO – «Ma ora mi sento bene. Non voglio parlare della mia prestazione perché so il portiere che sono e ho fatto molto di più di quello che ho fatto. Quindi, per me, la cosa più importante è essere pronto, essere felice e brillerò. A volte ti trovi ad affrontare situazioni difficili e ho passato sei o sette mesi difficili semplicemente sentendomi bene, non giocando bene, perché penso di non aver iniziato a giocare bene. Era semplicemente qualcosa di strano, non lo so. È stato anche un buon momento per me per imparare perché ho imparato molto in quel momento».

L’INTER E LA FINALE DI CHAMPIONS – «Giocare la finale di Champions League con l’Internazionale e venire eliminato ai gironi dopo pochi mesi, per me è stata una #grande lezione. Ora penso di avere tutto sulle spalle, imparalo e vai avanti, cerca di essere felice. Questa è la cosa più importante. Penso di aver avuto una svolta, ma non in campo perché, come ho detto, era più un fattore mentale. Certo, la scorsa stagione mi sono trasferito da Amsterdam a Milano, ma l’adattamento è stato abbastanza semplice. Ma mi ci sono voluti sette, otto mesi qui. Era solo il momento di imparare e di giocare partita dopo partita. I miei compagni di squadra mi hanno sempre ricordato chi sono, il portiere che sono e perché sono venuto in questo club».

L’AFFETTO DEI TIFOSI DELLO UNITED – «Mi hanno detto ‘André, ad alcuni giocatori ci sono voluti 2 anni, ad altri sei mesi, ad altri nessun tempo, e tu hai quella personalità per cambiare la situazione’. Hanno sempre creduto in me. Sono molto contento, soprattutto dei tifosi, sono stati gentili con me anche nei periodi difficili e ne sono molto grato. Posso solo ringraziarli. Penso che tutto sia alle mie spalle. Ora dobbiamo andare avanti e penso che insieme arriverà un #grande momento. Dobbiamo solo fare le cose giuste e penso che il futuro sarà brillante per tutti noi».

