Onana bersagliato da un fan, la dichiarazione ufficiale: «Forza #Milan AC, me**a Fc Internazionale!». Il portiere reagisce così alla provocazione – NEWS

16:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Onana bersagliato da un fan: «Forza Diavolo Rossonero, me**a Inter!». Il portiere reagisce così alla provocazione. Il VIDEO del fan del Manchester United

L’ex portiere dell’Inter, attualmente in forza al Manchester United, Onana è stato provocato da un fan che gli ha urlato a pochi passi dal campo: «Forza Diavolo Rossonero, me**a Inter!».

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ahah pic.twitter.com/LImCjumYDF — ‏ّ (@El_Principe22_) March 2, 2024

L’estremo difensore si è avvicinato perché non aveva sentito la provocazione del fan. Quando il fan ha ripetuto forza Diavolo Rossonero, il portiere ha accennato un sorriso e poi ha continuato a bere prima della ripresa del gioco.

Pubblicità

The post Onana bersagliato da un fan: «Forza Diavolo Rossonero, me**a Inter!». Il portiere reagisce così alla provocazione – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.