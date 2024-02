Oliviero Bomber Vero Giroud via dal #Milan AC? Spunta il indiscrezione da #Milan ACello: ha fatto questa promessa

12:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Giroud via dal Diavolo Rossonero? Spunta il retroscena da Diavolo Rossoneroello: il francese ha fatto questa promessa a chi gli sta vicino

Spunta un interessante retroscena riguardante Olivier Giroud, attaccante in scadenza con il Diavolo Rossonero il prossimo 30 giugno e per questo chiamato a prendere a breve una decisione definitiva sul suo futuro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, il francese avrebbe assicurato a chi gli sta vicino che darà tutto fino all’ultimo: l’obiettivo personale di Giroud sarebbe quello di arrivare a 20 gol in stagione.

Pubblicità

The post Giroud via dal Diavolo Rossonero? Spunta il retroscena da Diavolo Rossoneroello: ha fatto questa promessa appeared first on Diavolo Rossonero News 24.