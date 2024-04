Oliviero Bomber Vero Giroud via dal #Milan AC? La NEWS pubblicata dopo la Fiorentina: i tifosi gli hanno chiesto questa cosa

21:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Giroud via dal Diavolo Rossonero? La FOTO pubblicata dopo la Fiorentina: i tifosi gli hanno chiesto questa cosa. Il post Instagram del francese Olivier Giroud sembra prossimo a salutare il Diavolo Rossonero definitivamente per volare in MLS con i LAFC. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l’attaccante francese ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram. Nei […]

