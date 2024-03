Oliviero Bomber Vero Giroud via dal #Milan AC, accordo trovato tra il francese e il Los Angeles FC! #tutti i #particolari

12:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud via dal Diavolo Rossonero, accordo trovato tra il francese e il Los Angeles FC! TUTTI i #particolari e le novità verso la chiusura Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il prossimo #futuro di Olivier Giroud. Il suo contratto in scadenza con il Diavolo Rossonero il prossimo giugno non verrà rinnovato, e così il francese lascerà i rossoneri […]

