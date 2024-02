Oliviero Bomber Vero Giroud verso l’addio al #Milan AC? C’è una NOVITÀ importante sul futuro del francese

11:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Giroud verso l’addio al Diavolo Rossonero? C’è una NOVITÀ importante per quanto riguarda il futuro dell’attaccante francese

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto sul futuro di Olivier Giroud, attaccante di proprietà del Diavolo Rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto si apprende questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione in rossonero del francese. Nel suo futuro potrebbe esserci la MLS: una decisione definitiva è attesa per la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Pubblicità

The post Giroud verso l’addio al Diavolo Rossonero? C’è una NOVITÀ importante sul futuro del francese appeared first on Diavolo Rossonero News 24.