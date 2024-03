Oliviero Bomber Vero Giroud verso la MLS: non solo i LA Galaxy, spunta un nuovo #TopClub. Le #NEWS

09:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud verso la Major League Soccer: non solo i Los Angeles Galaxy, spunta un nuovo #club americano. Le #news

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Olivier Giroud. L’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Diavolo Rossonero al termine di questa #campionato, potrebbe sbarcare in Major League Soccer.

Su di lui non ci sarebbero solo i Los Angeles Galaxy. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, si sta muovendo con convinzione anche il New York City, pronto a duellare con i rivali californiani.

