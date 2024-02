Oliviero Bomber Vero Giroud rientra titolare per #Milan AC Atalanta BC. Le ULTIME sulle valutazioni di Mister Stefano Pioli per l’attacco

17:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, Giroud torna titolare. Le #news sulle scelte di Coach Pioli per l’attacco per la sfida di questa sera a San Siro

Olivier Giroud, dopo aver rifiatato contro il Rennes, è pronto a tornare questa sera titolare per Diavolo Rossonero Atalanta. L’attaccante francese guiderà il tridente rossonero al fianco di Pulisic e Leao. Inoltre, sarà titolare anche venerdì in casa della Lazio visto che Luka “JoJo” Jovic deve scontare due turni di squalifica. Ecco di seguito la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Coach Pioli

