Oliviero Bomber Vero Giroud resta al #Milan AC o va via? Ecco quando arriverà la decisione definitiva: i #particolari

10:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud resta al Diavolo Rossonero o va via? Ecco quando arriverà la decisione definitiva dell’attaccante francese: i #particolari

Tra i calciatori del Diavolo Rossonero in scadenza di contratto al termine di questa #campionato c’è anche Olivier Giroud. Il francese si trova benissimo in rossonero ma è allo stesso tempo tentato da una nuova avventura in America.

La MLS lo sta chiamando a gran voce (in particolare su di lui sta facendo un forte pressing il Los Angeles FC), ma l’attaccante francese deciderà soltanto nelle prossime settimane. Pertanto, il rinnovo col Diavolo Rossonero è un’opzione ancora sul tavolo e per questo non da scartare.

