Oliviero Bomber Vero Giroud #Milan AC ai titoli di coda, tre attaccanti in lista per sostituirlo: i NOMI

11:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Giroud Diavolo Rossonero ai titoli di coda, tre attaccanti in lista per sostituirlo: i NOMI che la dirigenza rossonera sta valutando

A giugno le strade del Diavolo Rossonero e di Olivier Giroud potrebbero separarsi. Il francese va in scadenza di contratto e ci sono possibilità affinché il contratto dell’attaccante non venga rinnovato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbero tre i nomi nella lista del calciomercato Diavolo Rossonero per il futuro. Oltre a Zirkzee (il preferito), i rossoneri starebbero valutando anche David del Lille e En-Nesyri del Siviglia.

