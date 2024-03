Oliviero Bomber Vero Giroud Los Angeles FC, spunta l’INDIZIO #social del #TopClub californiano, la dichiarazione ufficiale: «Bonne nuit» – NEWS

11:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud Los Angeles FC, spunta l’INDIZIO social da parte del #club che milita in Major League Soccer: «Bonne nuit» – FOTO Il prossimo #futuro di Olivier Giroud sarà con ogni probabilità in Major League Soccer, lì dove lo aspetta a braccia aperte il Los Angeles FC. E l’ultimo indizio social da parte del #club californiano non […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Giroud Los Angeles FC, spunta l’INDIZIO social del #club californiano: «Bonne nuit» – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.