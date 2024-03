Oliviero Bomber Vero Giroud Los Angeles FC, ci siamo: cosa manca per la fumata bianca

09:49,23 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud Los Angeles FC, ci siamo: cosa manca per la fumata bianca che porterà il francese nella Major League Soccer Olivier Giroud avrebbe deciso il proprio prossimo #futuro. L’attaccante rossonero, il cui contratto con il Diavolo Rossonero scade il prossimo 30 giugno, ha scelto di proseguire la sua carriera nella Major League Soccer. A riportarlo è L’Equipe, […]

