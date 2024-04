Oliviero Bomber Vero Giroud lascia il #Milan AC? Mister Stefano Pioli spegne le voci di #Mercato in conferenza stampa, la dichiarazione ufficiale: «Ecco cosa ci ha detto» #Intervista #News #Ultimora

18:45,6 Apr 2024, MILANELLO.

Giroud lascia il Diavolo Rossonero? Coach Pioli spegne le voci di #mercato in conferenza stampa: «Ecco cosa ci ha detto». Le parole dopo il Lecce Un’atra rete per Giroud che si appresta ad abbandonare a fine #campionato il Diavolo Rossonero. Nonostante i rumors di calcio#mercato, l’attaccante francese e Coach Pioli hanno per il momento spento le voci. Le dichiarazioni […]

