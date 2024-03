Oliviero Bomber Vero Giroud LAFC, l’attaccante risponde alla domanda sulla trattativa ridendo, la dichiarazione ufficiale: «No comment» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

17:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud LAFC, l’attaccante risponde alla domanda sulla trattativa ridendo: «No comment» . Il VIDEO della risposta del francese L’attaccante del Diavolo Rossonero Olivier Giroud è al centro delle voci di #mercato per quanto riguarda il possibile trasferimento ai LAFC. Il rossonero è stato intervistato da Telefoot durante il ritiro con la Francia: ecco la sua risposta […]

