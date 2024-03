Oliviero Bomber Vero Giroud in MLS, nuovi passi in avanti: accordo trovato con il Los Angeles FC! #NEWS

09:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud in MLS, nuovi passi in avanti: accordo trovato con il Los Angeles FC! Le #news sul prossimo #futuro del francese L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha ricostruito quanto #successo nelle ultime 24 ore tre Giroud e il Los Angeles FC, il #club più vicino a ingaggiare il francese a partire dalla prossima estate. Dato […]

