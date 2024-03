Oliviero Bomber Vero Giroud gasato dopo S.S. Lazio #Milan AC: e fa i complimenti a questo rossonero – NEWS

19:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud gasato dopo S.S. Lazio Diavolo Rossonero: e fa i complimenti a questo rossonero. La FOTO pubblicata dal francese

L’attaccante del Diavolo Rossonero Giroud non ha inciso nel match contro la S.S. Lazio e si è voluto complementare con il suo compagno di reparto che ha deciso il match dell’Olimpico: Noah Okafor. Ecco il post pubblicato dal francese su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivier Giroud (@oliviergiroud)

PAROLE – «Una partita dura ma torniamo a casa con una grande vittoria. Bravo Noah Okafor!».

