Oliviero Bomber Vero Giroud alle Olimpiadi con la Francia Under 23? Henry fa chiarezza, la dichiarazione ufficiale: «Profilo interessante ma dipende anche dal #Milan AC. Ecco perché»

00:46,15 Mar 2024, MILANELLO.

Giroud alle Olimpiadi con la Francia Under 23? Henry rivela di aver già contattato l’attaccante classe ’86 del Diavolo Rossonero

Intervistato dall’Equipe, Henry ha parlato così della possibile partecipazione di Olivier Giroud, attaccante del Diavolo Rossonero, alle prossime Olimpiadi:

PAROLE – «Ne abbiamo già discusso. Giroud? Sì, Olivier è un profilo interessante, così come Griezmann. Ma in realtà sono interessanti tutti i giocatori della nazionale maggiore. Poi c’è un’altra realtà, la realtà dei #club. Tutti i giocatori vorrebbero disputare le Olimpiadi ma la realtà è che non dipende solo da loro, soprattutto per chi gioca all’estero. Abbiamo pensato bene al percorso da fare, abbiamo avviato tante discussioni. Quello che dà fastidio è che non ci sono ancora certezze, sei in balia di un sì o di un no di alcuni #club».

