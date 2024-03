Olanda Scozia, Rejinders esulta dopo “la rete”, la dichiarazione ufficiale: «Spero che ne arriveranno ancora altri» #Intervista #News #Ultimora

00:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i protagonisti della vittoria dell’Olanda contro la Scozia, c’è Reijnders, autore di gol e assist. Le sue parole dopo il match Tra i protagonisti della vittoria in amichevole dell’Olanda contro la Scozia, c’è Reijnders, autore di gol e assist. Il centrocampista del Diavolo Rossonero ha commentato così ai canali ufficiali della Nazionale la gioia per […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Olanda Scozia, Rejinders esulta dopo il gol: «Spero che ne arriveranno ancora altri» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.