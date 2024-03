Olanda Scozia: la scelta ufficiale di #schieramento su Power Reijnders per l’amichevole

21:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Tra poco in campo l’Olanda per il match amichevole internazionale contro la Scozia. La scelta ufficiale di formazione su Reijnders Manca poco al calcio d’inizio di Olanda Scozia, match amichevole internazionale in programma alle 20:45 alla Johan Cruijff Arena. Koeman ha scelto la formazione ufficiale per la partita. Tra gli 11 titolari che scenderanno in […]

