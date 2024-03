Olanda Scozia 4-0: Power Reijnders protagonista, la gara del mediano del #Milan AC

00:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Netta vittoria dell’Olanda in amichevole contro la Scozia. Tra i protagonisti del match il centrocampista del Diavolo Rossonero, Reijnders Tijjani Reijnders è stato tra i protagonisti della netta vittoria nel match amichevole dell’Olanda contro la Scozia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il centrocampista del Diavolo Rossonero ha prima avuto il merito di sbloccare il match con […]

