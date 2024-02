Okoye-Milik come Sommer’s Magic-Nzola? La MOVIOLA di Marelli

Okoye-Milik come Sommer-Nzola? La MOVIOLA di Marelli nel corso del primo tempo di Juve Udinese

A DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli fa chiarezza sull’episodio Okoye-Milik nell’area di rigore dell’Udinese. Il paragone è col recente episodio Sommer-Nzola, sanzionato col penalty in favore della Fiorentina.

Pubblicità

MARELLI – «I due episodi sono simili, la differenza cruciale sta nel fatto che nel primo caso (Sommer, ndr) il colpo è stato diretto, mentre nel secondo no. Questa distinzione è determinante per valutare l’episodio nel suo complesso e non concedere il rigore alla Juve».

Pubblicità

The post Okoye-Milik come Sommer-Nzola? La MOVIOLA di Marelli appeared first on Juventus News 24.