Okafor via a fine stagione? Il AC Milan gli ha fatto una richiesta: cosa filtra sul futuro

Okafor via a fine stagione? Il Milan gli ha fatto una richiesta: cosa filtra sul futuro dell’attaccante svizzero

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan in vista della prossima estate, focalizzandosi in particolare sulla situazione attaccanti.

Okafor non rischia la cessione anche forte di un contratto fino al 2028 firmato nemmeno un anno fa. Tuttavia il Milan gli chiede per questa seconda parte di stagione di continuare nel suo percorso di crescita e di essere maggiormente incisivo, promettendogli che le occasioni non mancheranno.

The post Okafor via a fine stagione? Il Milan gli ha fatto una richiesta: cosa filtra sul futuro appeared first on Milan News 24.