Okafor re dei panchinari: questo dato incorona l’attaccante del #Milan AC, nessuno meglio di lui

09:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Okafor re dei panchinari: questo dato incorona l’attaccante svizzero del Diavolo Rossonero, nessuno meglio di lui in Serie A

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto esaltare Noah Okafor che anche ieri all’Olimpico è entrato dalla panchina ed è riuscito a lasciare il segno con un gol che vale tre punti importanti per il Diavolo Rossonero.

Lo svizzero è diventato il re della panchina: nessuno ha segnato di più da subentrato in questo campionato. Entrato a gara in corso, ha infatti già segnato 4 reti come il compagno di squadra “JoJo” Jovic e l’interista Lautaro.

