Okafor MVP di Lazio #Milan AC! Lo svizzero batte due compagni di club – NEWS

13:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Okafor MVP di Lazio Diavolo Rossonero! Lo svizzero batte due compagni di squadra. Ecco la scelta nelle votazioni dei tifosi – FOTO

Ha deciso Lazio Diavolo Rossonero di ieri sera con il gol della vittoria, arrivato nel finale: inevitabilmente è Noah Okafor l’MVP della gara di ieri all’Olimpico secondo i tifosi rossoneri.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Making THE difference again: Noah is our @emirates MVP @noah_okafor | #LazioDiavolo Rossonero | #SempreDiavolo Rossonero pic.twitter.com/2cMWasV9Yg — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 2, 2024 Pubblicità

Sui social i milanisti si sono espressi ed hanno votato lo svizzero come miglior giocatore tra altri due candidati: che erano Matteo Gabbia e Christian Pulisic. Questo il post social del #club per celebrare l’attaccante che ha deciso il match.

The post Okafor MVP di Lazio Diavolo Rossonero! Lo svizzero batte due compagni di squadra – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.