Odgaard torna in Italia! UFFICIALE il trasferimento dell’ex Fc Internazionale: c’è l’annuncio

Odgaard torna in Italia! UFFICIALE il trasferimento dell’ex Inter: c’è l’annuncio. Ecco in quale club di Serie A andrà a giocare

Dopo un passato all’Inter e al Sassuolo, Jens Odgaard torna in Italia e torna in Serie A. Adesso è ufficiale il suo trasferimento al Bologna. L’attaccante danese classe 1999 saluta l’AZ Alkmaar e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Di seguito l’annuncio ufficiale.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 | Odgaard è un nuovo giocatore del Bologna Benvenuto Jens #ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) February 1, 2024

LA NOTA – «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jens Odgaard a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva».

Pubblicità

L’articolo Odgaard torna in Italia! UFFICIALE il trasferimento dell’ex Inter: c’è l’annuncio proviene da Inter News 24.