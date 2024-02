Odgaard, l’ex Fc Internazionale come Roberto Baggio: l’impressionante statistica

Pubblicità

Jens Odgaard, ex attaccante dell’Inter Primavera, sta disputando una stagione incredibile col Bologna: i numeri del giocatore

Jens Odgaard, ex attaccante dell’Inter Primavera, ha lasciato il segno con due gol in altrettante apparizioni per il Bologna, contribuendo al suo recente successo in Serie A.

Dopo aver segnato nel 4-0 contro il Lecce, ha siglato il secondo gol nella vittoria 2-0 contro la Fiorentina. Le sue prestazioni eccezionali lo collocano in una posizione rara nella storia del club: l’ultimo giocatore a segnare in entrambe le prime due partite in Serie A per il Bologna, come ricorda Opta, era stato Roberto Baggio nella stagione 1997/98.

L’articolo Odgaard, l’ex Inter come Roberto Baggio: l’impressionante statistica proviene da Inter News 24.