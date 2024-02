Oddenino: «Fc Internazionale? Ipoteca Seconda Stella, ma la “Vecchia Signora”…» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista de La Stampa Gianluca Oddenino si è espresso a JuventusNews24 sulla sfida scudetto tra Inter e Juventus

Oddenino si è espresso sulla sfida tra Inter e Juventus, vinta dai nerazzurri:

SCATTO – «Sicuramente l’Inter ha messo un’ipoteca, perchè ha vinto lo scontro diretto, con una prova di maggiore qualità. Ha un jolly per le mani, che è quella partita in meno che deve recuperare. Però il campionato è veramente lungo e la Juve è stata capace di superare anche le più rosee aspettative. Secondo me non è finita qui, già in questo turno ade sempio l’Inter va a Roma, con una squadra che si è rilanciata, mentre la Juve ospita l’Udinese. Magari Inzaghi perde punti per strada».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

