Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Brain and Behavior offre una prospettiva interessante sull’uso della cannabis e il declino cognitivo. I ricercatori danesi hanno analizzato i dati di 5.162 uomini, esaminando come l’uso di cannabis nel corso della vita influenzando il QI durante l’età adulta e la mezza età. I risultati indicano che, contrariamente alle previsioni comunitarie, l’uso della cannabis non è associato a un declino cognitivo maggiore.

I risultati dello studio

Lo studio ha misurato il QI dei partecipanti all’inizio della loro età adulta (media 22 anni) e poi di nuovo nella tarda mezza età (media 62 anni). I ricercatori hanno riscontrato che i consumatori di cannabis avevano un declino cognitivo significativamente inferiore rispetto ai non consumatori, con una riduzione media del QI di 6,2 punti nel corso di 44 anni. Anche quando i dati vennero aggiustati per fattori confondenti, come lo status socioeconomico, l’uso della cannabis era associato a un declino cognitivo inferiore di 1,3 punti rispetto al gruppo di controllo.

Implicazioni dei risultati

Questo studio aggiunge un altro tassello al dibattito sull’effetto della cannabis sulla cognizione. Mentre è noto che l’uso eccessivo e precoce di cannabis può avere effetti negativi, questo studio suggerisce che non vi è una connessione diretta tra l’uso di cannabis e un maggior declino cognitivo in età avanzata. Inoltre, i ricercatori non hanno trovato dimostrare che l’età di inizio dell’uso o la frequenza del consumo influenzano negativamente le capacità cognitive.

Gli autori dello studio concludono che i risultati sono in linea con la maggior parte delle ricerche esistenti, che non mostrano un legame tra l’uso di cannabis e il declino cognitivo. Tuttavia, sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per determinare se gli effetti positivi osservati siano permanenti o se siano semplicemente temporanei.

La reazione degli esperti

Paul Armentano, vicedirettore di NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), ha commentato i risultati, sottolineando che questi contraddicono gli stereotipi comuni associati all’uso di cannabis. Secondo Armentano, è fondamentale che questi risultati ricevevano maggiore attenzione da parte dei media, poiché sfidano le convinzioni radicate sul fatto che la cannabis danneggi la cognizione. Gli studi che confutano questi miti sono spesso ignorati o minimizzati.

Contesto e studi precedenti

Anche se le affermazioni secondo cui la cannabis danneggi il QI sono diffuse, gli studi longitudinali che le supportano sono pochi. Al contrario, altre ricerche, come uno studio britannico su oltre 2.000 adolescenti, non hanno trovato dimostrare che l’uso di cannabis prima dei 15 anni influenza negativamente il QI. Inoltre, diversi studi su gemelli adolescenti non hanno evidenziato effetti causali tra l’uso di cannabis e il QI. Una revisione della letteratura pubblicata su JAMA Psychiatry ha concluso che le associazioni tra cannabis e funzionamento cognitivo sono generalmente minime e non clinicamente rilevanti.

Conclusioni finali

Nonostante alcune ricerche precedenti suggeriscono che l’uso precoce della cannabis possa ridurre il QI, questo studio dimostra che, nel lungo periodo, l’uso della cannabis non sembra avere un impatto negativo significativo sulle capacità cognitive. Questo contribuisce a ridefinire il dibattito pubblico sull’uso della cannabis, sollevando nuove domande sugli effetti reali della sostanza sulla salute mentale e fisica a lungo termine. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per esplorare appieno questi effetti e stabilire se gli impatti osservati siano permanenti o reversibili nel tempo.