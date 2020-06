Nuovo Studio: nessuna associazione tra uso di cannabis e rischio di ictus

Sono necessarie sicuramente ulteriori ricerche ma nel frattempo un nuovo studio conclude che non esiste alcuna associazione tra rischio di ictus e uso di cannabis.

Prova a googlare “la marijuana aumenta il rischio di ictus” e probabilmente ti confonderai nei risultati.

Alcune ricerche pubblicate all’inizio di quest’anno ed altre recenti uscite sui quotidiani nazionali, indicano che un forte consumo di cannabis raddoppi il rischio di ictus per i giovani. Altri studi hanno indicato che i dati utilizzati in questa ricerca sono più vicini in realtà alla correlazione che alla causalità.

Ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Neurology Clinical Practice mira a mettere a posto la questione. I ricercatori dell’American Academy of Neurology affermano che non vi è alcun legame tra il rischio di ictus e l’uso di cannabis, sulla base di recenti risultati.

“Precedenti studi che hanno studiato l’uso della cannabis e il rischio di ictus hanno avuto risultati contrastanti, alcuni hanno mostrato un rischio ridotto e altri hanno mostrato un rischio notevolmente maggiore”, ha dichiarato l’ autore principale dello studio, la dott.ssa Carmela San Luis .

“Il nostro studio osservazionale ha esaminato specificamente il recente uso di cannabis esaminando i dati dei test antidroga per le persone ricoverate in ospedale. Mentre sono necessarie ulteriori ricerche con un numero maggiore di persone, il nostro studio sostiene gli studi che dimostrano che l’uso di cannabis non aumenta il rischio di ictus “.

Per la loro ricerca, il team di San Luis ha raccolto dati da 9.350 pazienti ricoverati in ospedale che hanno anche ricevuto un test delle urine per l’uso di droghe. (Coloro che si sono dimostrati positivi per droghe diverse dalla marijuana sono stati esclusi dallo studio.) Un totale di 1.643 persone del gruppo (18%) avevano marijuana nel loro sistema, secondo il test antidroga. Hanno scoperto che coloro che erano risultati negativi alla marijuana avevano il doppio delle probabilità di avere avuto un ictus ischemico rispetto a quelli che erano risultati positivi.

Quando i ricercatori si sono adattati per altri importanti fattori di rischio di ictus, pressione sanguigna, obesità, fumo e altro, non hanno riportato alcun legame tra il recente uso di marijuana e la probabilità di subire un ictus. Come hanno sottolineato i ricercatori, questo è stato uno studio osservazionale. Ciò significa che gli scienziati non possono dire in modo definitivo che fumare marijuana non ha alcun impatto sul rischio di ictus. Invece, mostra che non c’è associazione tra i due.

“La nostra ricerca si aggiunge all’elenco degli studi con risultati contrastanti, quindi è importante continuare a studiare il rischio di ictus e il consumo di cannabis”, ha aggiunto San Luis. “Sono ora necessari studi futuri in gruppi più numerosi di persone che non solo includano dati provenienti da screening di droghe, ma anche dosaggi e la storia di una persona nell’uso della cannabis.”