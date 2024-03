Nuovo stadio #Milan AC, Raimondo svela, la dichiarazione ufficiale: «A breve l’acquisto di nuove terre. Ecco la superficie a disposizione dai diavoli rossoneri» #Intervista #News #Ultimora

17:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo stadio Diavolo Rossonero, Raimondo svela: «A breve l’acquisto di nuove terre. Ecco la superficie a disposizione dai rossoneri». Le dichiarazioni sullo stadio

Felice Raimondo, attraverso il proprio profilo X, ha analizzato le ultime notizie riguardo al nuovo stadio del Diavolo Rossonero.

Oltre ai comparti 1,2,3,4 (già acquistati) i nuovi appezzamenti (rilevati da ENI e da due privati) riguardano unicamente le aree cerchiate ed evidenziate di nero (circa 150.000 mq) i cui rogiti sono stati effettuati tra fine gennaio e fine febbraio. La notizia odierna era… https://t.co/YLq6m0S5GN pic.twitter.com/4bCBps7EUy — Felix (@FeliceRaimondo) March 14, 2024

PAROLE – «Oltre ai comparti 1,2,3,4 (già acquistati) i nuovi appezzamenti (rilevati da ENI e da due privati) riguardano unicamente le aree cerchiate ed evidenziate di nero (circa 150.000 mq) i cui rogiti sono stati effettuati tra fine gennaio e fine febbraio. La notizia odierna era pubblica (registri catastali) già da parecchio tempo e conosciuta pure dallo scrivente. In base a quanto ho appreso, chi ci lavora sperava non uscisse così presto perché se ne dovrà discutere in sede di accordo di programma e la politica, com’è noto, userà qualsiasi argomento per dare fastidio. Ad ogni modo, vi posso dire che a breve si dovrebbero acquistare pure altre terre fuori dal PAS, facendo arrivare il totale a circa 660.000 mq di superficie disponibile. L’utilizzo dei nuovi spazi nel PAS sarà tutto da stabilire in sede di accordo di programma e in ogni caso rispetterà le regole del Parco Agricolo Sud».

