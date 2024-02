Nuovo stadio #Milan AC, Ibra Magia scherza così sul San Siro: la battuta dello svedese

00:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Oltre Cardinale anche Zlatan Ibrahimovic ha voluto dire la sua sul tema nuovo stadio Diavolo Rossonero e l’addio a San Siro

Anche Zlatan Ibrahimovic durante l’evento Business of Football Summit” organizzato dal Financial Times ha espresso la sua opinione sul nuovo stadio del Diavolo Rossonero facendo una battuta su San Siro:

LE PAROLE – «Penso che a San Siro mancherò più io, rispetto a quanto mancherà a me. Ho grandi ricordi, è uno stadio storico, si è fatta la storia del calcio. Ma serve un nuovo inizio. Vogliamo un nuovo stadio ed essere noi i proprietari del nuovo stadio»

