Nuovo stadio Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: come si stanno muovendo i Super Nerazzurri di Inzaghi

28 Mar 2024, 17:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale valuta il #Progetto #Tecnico stadio a Rozzano ma non solo: come si stanno muovendo i leoni nerazzurri Gazzetta.it si sofferma sulla questione stadio per l’Internazionale: LA SFIDA –«L’Internazionale sta portando avanti il #Progetto #Tecnico per la costruzione del suo nuovo stadio a Rozzano e intanto valuterà insieme al Milan la proposta di WeBuilt per la ristrutturazione del […]

