Nuovo stadio Fc Internazionale, in sindaco Ferretti invita: «Aspettiamo un segnale forte dal club» #Intervista

Il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti, torna a parlare del progetto per il nuovo stadio dell’Inter: le sue dichiarazioni

Intervistato da Il Giornale, il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti, si esprime così sul progetto per il nuovo stadio dell’Inter, che dovrebbe sorgere nell’area Cabassi.

FERRETTI – «Il primo segnale forte che attendiamo è l’acquisto o una proroga sull’esclusiva dei terreni che scade ad aprile. Se non la lasciano scadere, è un ottimo segnale; se presentano anche lo studio, direi che è fatta. Io sono pro stadio tutta la vita, e al comitato del no ribadisco che quella non resterebbe comunque un’area verde».

