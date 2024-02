Nuovo stadio Fc Internazionale, il sindaco di Rozzano: «La palla è in mano ai Inter» #Intervista

Pubblicità

Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato ad Alanews della questione stadio per l’Inter

Il sindaco di Rozzano Giovanni Ferretti De Luca ha parlato ad Alanews del possibile nuovo impianto dell’Inter a Rozzano:

STADIO – «Qui la situazione è che siamo in stand by. Abbiamo approvato il PGT, all’interno del quale abbiamo previsto la parolina stadio per quell’area. Il Comune quello che doveva fare lo ha fatto, adesso dico che la palla ce l’ha tra i piedi l’Inter. Dovranno presentare uno studio di fattibilità, una proroga o lasciar cadere la prelazione entro il 30 aprile. Vorrebbe dire che tutto questo è stato un bel discorso, ma non si concretizzerà. Nelle altre due opzioni significherebbe che il percorso per la costruzione dello stadio è avviato. Le abbiamo avute e le abbiamo con il dottor Antonello, l’ad. Per quanto riguarda la proprietà non abbiamo incontrato nessuno, ma penso che Antonello abbia tutto il potere del caso, è stato delegato»

