Nuovo stadio Fc Internazionale, discorsi col Ac Milan: il nuovo impianto si può fare insieme! Tutti i DETTAGLI

Nuovo stadio Inter, contatti col Milan: il nuovo impianto si può fare insieme! Tutti i DETTAGLI dell’ipotesi a sorpresa

Sembrava ormai delineato il futuro di quello che sarebbe stato il nuovo stadio dell’Inter, col club che ha virato con decisione per costruire il nuovo impianto nell’area di Rozzano. Ancor con più decisione si era mosso il Milan, che aveva acquistato i terrene dell’area di San Donato, dove dovrebbe sorgere il loro impianto. Arriva però una svolta clamorosa e inaspettata delle ultime ore. I due club potrebbero decidere nuovamente di fare lo stadio insieme (come doveva essere alla prima ipotesi per il “nuovo San Siro”).

A riferire del nuovo avvicinamento tra i due club milanesi è l’Ansa. Nelle scorse settimane ci sono stati due incontri sul tema impianto, dalle quali è emersa la volontà del club rossonero di riaffrontare la strada nuovamente insieme ai cugini. In particolare, a metà gennaio c’è stata una call tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, e il presidente nerazzurro Steven Zhang. Si tratta del primo contatto ufficiale tra le proprietà. L’idea è quella di lavorare insieme per la costruzione dello stadio a San Donato, proprio dove i rossoneri hanno già acquistato il terreno. Il secondo incontro è andato invece in scena a inizio febbraio nella sede dell’Inter. Dal club di Viale della Liberazione filtrano alcuni dubbi legati alle problematiche del piano per l’area e al tempo stesso gli sviluppi del proprio progetto a Rozzano.

