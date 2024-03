Nuovo Stadio di Proprietà #Milan AC, petizione verde respinta al Parlamento Europeo: i #Particolari

18:49,20 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo Stadio Diavolo Rossonero, petizione verde respinta al Parlamento Europeo: i DETTAGLI e le novità sul progetto del nuovo impianto rossonero

Secondo quanto riportato da Libero, ci sono novità per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio del Diavolo Rossonero a San Donato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Infatti, pare che il Parlamento Europeo, e nello specifico le frange dei Liberali e dei Popolari, avrebbe respinto la petizione a sfondo “verde” lanciata da GreenSando e sostenuta da alcuni parlamentari del Partito Democratico. La mozione di GreenSando riguardava la possibilità di non sfruttare e rovinare una risorsa verde come il Parco Agricolo Sud di Diavolo Rossoneroo, di cui fa parte l’area acquistata dal #club rossonero ed è probabile che ne arriveranno altre di questo tipo nei prossimi mesi.

Pubblicità

The post Nuovo Stadio Diavolo Rossonero, petizione verde respinta al Parlamento Europeo: i DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.