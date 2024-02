Nuovo Stadio di Proprietà #Milan AC, avanti tutta per San Donato Milanese: respinta una mozione del Movimento 5 Stelle. I dettagli

20:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Nuovo Stadio Diavolo Rossonero, avanti tutta per San Donato: respinta una mozione del Movimento 5 Stelle per il comune di Rozzano. I dettagli

Nonostante l’incontro parzialmente positivo avuto dai dirigenti di Diavolo Rossonero ed Inter con il sindaco di Diavolo Rossoneroo, Giuseppe Sala, con tema la ristrutturazione di San Siro, i due #club milanesi vanno avanti spediti verso la costruzione di un nuovo stadio di proprietà. I rossoneri hanno già acquistato l’area di terreno dove dovrà sorgere il nuovo impianto a San Donato, i nerazzurri avanzano nel progetto per Rozzano.

Proprio al Comune di Rozzano, come riferito da Calciomercato.com, era arrivata una mozione da parte del Movimento 5 Stelle che chiedeva di opporsi alla costruzione del nuovo impianto “considerando che aumenteranno rischio idrogeologico, traffico e inquinamento”. Il Comune ha respinto tale mozione, dando dunque l’ennesimo via libera ai nerazzurri.

