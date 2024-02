Nuovo stadio AC Milan, un impianto “camaleontico”: l’idea per la colorazione esterna

Nuovo stadio Milan, un impianto “camaleontico”: l’idea per la colorazione esterna della prossima casa dei rossoneri

Dopo la decisione del Milan di acquistare l’area di terreno nel comune di San Donato dove sorgerà il nuovo stadio, arrivano ulteriori dettagli sul progetto. Il nuovo impianto sarà rivoluzionario a partire dall’esterno.

L’idea del club è quella di ospitare non solo le partite di calcio, ma anche concerti, partite della Nazionale ed altri eventi. Quando giocheranno i rossoneri, parte della colorazione esterna si tingerà di rosso con i led, quando invece lo stadio sarà utilizzato per altri eventi, la colorazione sarà differente. Ad anticiparlo è La Gazzetta dello Sport.

