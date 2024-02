Nuovo stadio AC Milan, svelati TUTTI i dettagli: dai 70mila posti ai più grandi maxi-schermi, ecco come sarà

Nuovo stadio Milan, svelati TUTTI i dettagli del nuovo impianto: dai 70mila posti ai più grandi maxi-schermi, ecco come sarà

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata in particolare sul nuovo stadio del Milan che dovrebbe sorgere nei prossimi anni a San Donato, svelando tutti i dettagli e le curiosità annesse.

Pubblicità

Un’impianto da 70mila posti con orientamento nordovest-sudest, due anelli, posti premium e hospitality, speciali posti a bordo campo, i più grandi maxi-schermi d’Italia, ristoranti all’interno. All’interno spogliatoi da mille metri quadri ma nessun tetto coperto e campo retrattile.

Pubblicità

The post Nuovo stadio Milan, svelati TUTTI i dettagli: dai 70mila posti ai più grandi maxi-schermi, ecco come sarà appeared first on Milan News 24.