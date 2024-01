Nuovo stadio AC Milan: spunta la data della POSSIBILE svolta. L’assessore conferma

Il progetto per lo stadio a San Donato potrebbe vivere una svolta decisiva entro dieci giorni. La conferma dell’assessore Misrtetta

Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità, ha parlato così del progetto per il nuovo stadio Milan, che potrebbe subire una svolta decisiva entro dieci giorni:

PAROLE – «Saremo attentissimi a tutti i passaggi che riguardano in particolare i risvolti che avrà un’opera di questo calibro sulla città di San Donato e sul territorio del Sud Milano, per cui come amministrazione abbiamo aperto un dialogo con i sindaci che andrà avanti nel tempo, affinché siano mitigati al massimo i disagi. L’obiettivo su cui continueremo a lavorare in modo assiduo è quello di fare in modo che il futuro stadio del Milan diventi una grande opportunità di rilancio per la nostra città, ma anche per tutta questa parte di hinterland, soprattutto in tema anche di infrastrutture e di servizi con vantaggi per quanto riguarda l’economia locale»

