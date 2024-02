Nuovo stadio AC Milan, spunta il POSSIBILE nome dell’impianto rossonero. L’ipotesi

Nuovo stadio Milan, spunta il possibile nome dell’impianto rossonero. L’ipotesi sulla scelta importante anche sotto il punto di vista economico

Il Milan procede spedito verso la costruzione del suo nuovo stadio e, dopo aver completato l’acquisto dei terreni a San Donato, spuntano le ipotesi sul possibile nome dell’impianto rossonero.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta del nome porta con sè implicazioni di carattere economico e il primo grande candidato potrebbe essere lo sponsor Emirates.

