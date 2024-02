Nuovo stadio AC Milan, Sala chiede un inVS urgente: in ballo il futuro di San Siro. ULTIME

Nuovo stadio Milan, Sala chiede un incontro urgente: in ballo c’è il futuro di San Siro. Tutti gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti sul tema stadio. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, nelle ultime ore il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha inviato una richiesta ufficiale a Milan e Inter per un incontro urgente.

Il primo cittadino vuole capire quali siano le reali intenzioni dei due club e se questi abbiano voglia di restare a San Siro. I rossoneri, in particolare, stanno andando avanti con il progetto nuovo stadio a San Donato.

