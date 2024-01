Nuovo stadio AC Milan: passi in avanti per il progetto a San Donato. A breve il primo via libera

Nuovo stadio Milan: passi in avanti per il progetto a San Donato. A breve il primo via libera: ecco la situazione

Secondo quanto riportato dall’ANSA, passi in avanti per il progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato.

Nel giro di una decina di giorni potrebbe arrivare l’ok della giunta del Comune di San Donato e da lì potrebbe partire l’iter effettivo con l’idea di iniziare i lavori per la costruzione dell’impianto tra un anno e mezzo/due.

