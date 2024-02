Nuovo stadio AC Milan o San Siro? Il club ha deciso: è questa la priorità per il futuro

Nuovo stadio Milan o San Siro? Il club ha deciso: è questa la priorità in vista del futuro. TUTTI Gli aggiornamenti

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan. Nonostante il sindaco di Milano Sala stia facendo di tutto per convincere i due club a restare a San Siro, i rossoneri avrebbero preso una decisione per il futuro.

Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il Diavolo continua a dare la sua priorità a San Donato Milanese: è questa la sede più probabile per ospitare le partite casalinghe del Milan in futuro. Ieri, poi, c’è stato un nuovo passo significativo: nel Consiglio Comunale il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha illustrato all’assemblea cittadina l’intenzione di approdare a un accordo di programma.

