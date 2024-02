Nuovo stadio AC Milan: nuovo passo dei rossoneri, i dettagli del rogito a San Donato

Nella giornata di ieri il Milan ha mosso un altro passo importante e formale per la costruzione del nuovo stadio a San Donato

Nuovo importante passo del Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Donato.

Stando a quanto riferisce Calcio&Finanza , il rogito completato ieri riguarda un’area da 256.319 metri quadrati, già oggetto di un Piano Integrato d’Intervento (PII) approvato dal comune di San Donato Milanese. Ufficialmente non sono state comunicate le cifre, ma secondo C&F il totale è di poco inferiore ai 20 milioni di euro, quasi la metà dei 40 milioni messi a disposizione da RedBird in conto futuro aumento di capitale, necessari per coprire spese di investimenti relativi al progetto “Nuovo Stadio”, come si può leggere nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023.

Nuovo stadio Milan: nuovo passo dei rossoneri, i dettagli del rogito a San Donato