Nuovo stadio AC Milan, la VSmossa di Sala: clamorosa proposta del sindaco, cosa succede

Nuovo stadio Milan, arriva la contromossa del sindaco Sala su San Siro: clamorosa proposta al club rossonero e all’Inter

Ennesimo capitolo della vicenda legata al nuovo stadio del Milan. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il sindaco di Milano, Sala, non ha ancora abbandonato l’idea di convincere il club rossonero e l’Inter a restare a San Siro.

Dal primo cittadino di Milano è arrivato un assist importante alle due squadre: cedere il diritto di superficie dell’impianto a lunghissimo tempo (si parla di 99 anni). Nei prossimi giorni Sala incontrerà i due club per capire se ci siano spiragli. Al momento Milan e Inter restano fredde all’idea.

