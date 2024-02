Nuovo stadio AC Milan: il trasloco a San Donato può essere un assist all’Fc Internazionale, il motivo

Il Milan procede spedito per il nuovo stadio a San Donato. Il trasloco da San Siro può essere un assist all’Inter

Il Milan ha completato l’acquisto dell’area San Francesco a San Donato dove, nei progetti del club rossonero, c’è l’intenzione di edificare il nuovo stadio rossonero.

Tuttavia come riportato da il Giornale il trasloco può essere un assist all’Inter. Il motivo secondo il quotidiano è identificabile nella paura dei tifosi del Diavolo che a San Siro restino solo i cugini neroazzurri.

