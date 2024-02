Nuovo stadio AC Milan, i cittadini di San Donato recriminazioneno: ecco cosa hanno fatto prima dell’inVS col sindaco – NEWS

Nuovo stadio Milan, la protesta dei cittadini di San Donato: ecco cosa hanno fatto prima dell’incontro con il sindaco. La FOTO degli striscioni

È iniziato da pochi minuti l’incontro per il possibile nuovo stadio del Milan a San Donato tra il sindaco Squeri e i cittadini. Come riportato dal giornalista Luca Bianchin alcuni dei 190 cittadini presenti all’incontro hanno protestato con qualche striscione.

A San Donato inizia l’incontro a tema stadio #Milan tra il sindaco Squeri e i cittadini. Qualche striscione anti-stadio all’esterno, giornali con il progetto in copertina restituiti per protesta, presenti 190 cittadini. pic.twitter.com/22ecHugULX — luca bianchin (@lucabianchin7) February 13, 2024

Altri, all’interno della sala dell’incontro hanno restituito per protesta i fogli che erano stati dati con il progetto dello stadio.

